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Не будут работать ночные клубы, ТРЦ и праздничные ярмарки: Шмыгаль назвал возможные карантинные ограничения января

Не будут работать ночные клубы, ТРЦ и праздничные ярмарки: Шмыгаль назвал возможные карантинные ограничения января

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Есть предположение, что с января необходимо будет вводить более жестокие карантинные мероприятия. Так, под запрет могут попасть ТРЦ, ночные клубы, праздничные ярмарки, хостелы, кинотеатры и музеи. Также возможны ограничения работы общественного тарнспорта и заведений общественного питания. Об этом на своей странице в Facebook написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"С учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе", - отметил он.

По словам Шмыгаля, сйечас совместно с местными властями правительство работает над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение.

"В частности, поддерживают запрет или ограничение деятельности: праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%; музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%; праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90% ", - добавил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что одновременно мэры и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

"Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании правительства 9 декабря", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что локдауна в декабре не будет.

Также сообщалось, что в случае введения более жестких карантинных ограничений функционирования всех видов транспорта не будет приостанавливаться.

Напомним, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, карантин, Денис Шмыгаль
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