Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В День Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Глава государства почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.

"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет", - сказал Президент.

Владимир Зеленский также выразил благодарность семьям военных за то, что они дарят героям уверенность и тепло.

"Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", - отметил Глава государства.

Военнослужащие подарили Президенту памятный сувенир - инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Напомним, в честь Дня Вооруженных Сил Владимир Зеленский присвоил очередные звания пяти военнослужащим.