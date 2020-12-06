Выборы мэра в Кривом Роге: по состоянию на 16:00 явка составляет 28%

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Кривом Роге во время второго тура мэрских выборов явка избирателей по состоянию на 16:00 составляет 28%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Опору.

"Явка избирателей ... в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 16:00 составила 28% (погрешность - 1,25%)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для сравнения явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 17,54%. Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 22,5%. Во время повторного голосования 15 ноября во 7 городах она составила 18,6%. А по всей Украине 25 октября на это время явка составляла 27%.

Напомним, по состоянию на 15:00 6 декабря в полицию Кривого Рога поступило 20 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.