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Выборы мэра в Кривом Роге: по состоянию на 16:00 явка составляет 28%

Выборы мэра в Кривом Роге: по состоянию на 16:00 явка составляет 28%

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Кривом Роге во время второго тура мэрских выборов явка избирателей по состоянию на 16:00 составляет 28%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Опору.

"Явка избирателей ... в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 16:00 составила 28% (погрешность - 1,25%)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для сравнения явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 17,54%. Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 22,5%. Во время повторного голосования 15 ноября во 7 городах она составила 18,6%. А по всей Украине 25 октября на это время явка составляла 27%.

Напомним, по состоянию на 15:00 6 декабря в полицию Кривого Рога поступило 20 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, Днепр и Днепропетровская область, местные выборы, Кривой Рог
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