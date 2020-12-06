ООС: открытие огня со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности наших подразделений наблюдается тишина, нарушений договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 5 декабря, в районах ответственности наших подразделений вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили достигнутые мирные договоренности.