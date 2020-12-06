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Украина получила уникальные Силы специальных операций благодаря вызовам, которые становились перед ней - Разумков

Украина получила уникальные Силы специальных операций благодаря вызовам, которые становились перед ней - Разумков

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время пребывания в 142-м учебном центре Сил специальных операций в городе Бердичеве Житомирской области глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что благодаря тем вызовам, которые стоят перед Украиной, у нас появились уникальные Силы специальных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады.

Так, в учебном центре он ознакомился с вооружением воинской части, оборудованием учебных классов и медицинским пунктом.

"В детстве я также хотел быть военным, но моя жизнь пошла другим путем. И уважение и безграничная благодарность вам - тем, кто защищает мир, города и села нашей страны, сдерживая врага на фронте, - не знает границ. Благодаря тем вызовам, которые стоят перед нашей страной, в Украине появились такие уникальные силы, как Силы специальных операций", - сказал Разумков.

Кроме того, глава парламента посетил палаточный и модульный городки и центральный командный пункт и принял участие в показательных мероприятиях на полигоне.

Напомним, сегодня Разумков поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины и заявил, что стране нужны не просто принятые законы, а мир, возвращение территорий и сохраненные жизни.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, военные, Дмитрий Разумков
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