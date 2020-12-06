В тяжелые времена мы надеемся на Бога и полагаемся на армию: Верещук поздравила с Днем Вооруженных сил Украины

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук поздравила украинских воинов с Днем Вооруженных сил Украины, сообщает УНН со ссылкой на Facebook политика.

"Уважаемые воины, желаю здоровья! Сегодня ваш день! Всем известно, что украинский народ больше доверяет армии и церкви. Это означает, что в трудные времена мы надеемся на Бога и полагаемся на нашу армию. Итак помните, на вас большая ответственность, но у вас также есть большая поддержка украинского народа. Слава Украине! С праздником!", - подчеркнула она.