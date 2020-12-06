Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 0,0000  EUR: 34,40 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5955

В тяжелые времена мы надеемся на Бога и полагаемся на армию: Верещук поздравила с Днем Вооруженных сил Украины

В тяжелые времена мы надеемся на Бога и полагаемся на армию: Верещук поздравила с Днем Вооруженных сил Украины

Ирина Верещук

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Народный депутат Украины Ирина Верещук поздравила украинских воинов с Днем Вооруженных сил Украины, сообщает УНН со ссылкой на Facebook политика.

"Уважаемые воины, желаю здоровья! Сегодня ваш день! Всем известно, что украинский народ больше доверяет армии и церкви. Это означает, что в трудные времена мы надеемся на Бога и полагаемся на нашу армию. Итак помните, на вас большая ответственность, но у вас также есть большая поддержка украинского народа. Слава Украине! С праздником!", - подчеркнула она.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, военные, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.