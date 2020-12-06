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Выборы мэра в Кривом Роге: полицейские получили 30 сообщений о нарушениях законодательства

Выборы мэра в Кривом Роге: полицейские получили 30 сообщений о нарушениях законодательства

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Во время местных выборов городского головы Кривого Рога по состоянию на 20:00 6 декабря в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"По состоянию на 20:00 в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения составлено 2 административных протокола и открыто 2 уголовных производства", - говорится в сообщении.

По другим зарегистрированным материалам будет проведена всесторонняя проверка и приняты законные решения.

Все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу вовремя.

Сейчас полицейские продолжают осуществлять охрану на избирательных участках до полного подсчета бюллетеней.

Напомним, по состоянию на 15:00 6 декабря в полицию Кривого Рога поступило 20 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, Днепр и Днепропетровская область, местные выборы, нарушение, Кривой Рог
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