Явка избирателей в Кривом Роге на 20:00 составила 34,6% - ОПОРА

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Кривом Роге во время второго тура выборов мэра явка избирателей по состоянию на 20:00 составляет 34,6% Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

“По данным Гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 20:00 явка во время повторного голосования в Кривом Роге составила 34,6% (погрешность — 1,40%)”, — говорится в сообщении.

Для сравнения явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 23%, а 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 29,23%.

Ранее УНН сообщал, что во время местных выборов городского головы Кривого Рога по состоянию на вечер воскресенья в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Напомним, сегодня в Кривом Роге состоялся второй тур выборов мэра, в избирательный бюллетень включены два кандидата: Константин Павлов (от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”) и Дмитрий Шевчик (от партии “Слуга народа”).