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ЦИК: явка на 20 часов второго тура выборов мэра Кривого Рога составляет 35,14%

ЦИК: явка на 20 часов второго тура выборов мэра Кривого Рога составляет 35,14%

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Явка на втором туре выборов мэра в Кривом Роге на 20:00 составляет 35,14%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“По информации от ТИК, средняя явка на выборах городского головы в Кривом Роге составила 35,14%”, — сообщили в Центризбиркоме.

В ЦИК добавили, что для сравнения, 25 октября в Кривом Роге проголосовало 36,72%.

В частности, в Комиссии добавили, что результаты голосования ТИК должны установить до 11 декабря включительно.

Ранее в Гражданской сети ОПОРА сообщали, что явка на выборах в воскресенье, 6 декабря, по состоянию на 20:00 составила 34,6%.

Как сообщал УНН, во время местных выборов городского головы Кривого Рога по состоянию на вечер воскресенья в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Напомним, сегодня в Кривом Роге состоялся второй тур выборов мэра, в избирательный бюллетень были включены два кандидата: Константин Павлов (от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”) и Дмитрий Шевчик (от партии “Слуга народа”).

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Кривой Рог
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