Головная боль у американских дипломатов на Кубе и в Китае могла вызвать микроволновая энергия, - исследование

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Новое исследование Национальной академии наук США показало, что причиной головной боли американских дипломатов на Кубе и в Китае мог стать направленный поток микроволновой энергии. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на отчет НАН США, передает УНН.

Хотя отчет не делает вывода о том, что использование такой энергии было преднамеренным, он отмечает, что ее могли использовать в злонамеренных целях.

“В целом выглядит так, что направленная пульсирующая энергия радиочастот является наиболее вероятным механизмом, который объясняет рассмотренные случаи, особенно у лиц с выраженными ранними проявлениями”, — говорится в отчете.

Ученые утверждают, что среди вероятных причин они также рассмотрели влияние химикатов, инфекционные заболевания и психологические факторы, но пришли к выводу, что это вряд ли могло вызвать ухудшение здоровья американских дипломатов.

С 2016 года по меньшей мере 24 сотрудников правительства США и членов семей дипломатов на Кубе обнаружили симптомы, похожие на сотрясение мозга. Впоследствии подобные симптомы появились у американских дипломатов в Гуанджоу, что в Китае. После сообщений о проблемах со здоровьем группу дипломатов эвакуировали. Впрочем, медики не смогли выяснить причины таинственного заболевания.

Долгое время причиной ухудшения здоровья считали возможные акустические атаки. Головная боль у дипломатов появлялся после того, как они слышали странный шум. По свидетельствам, он был “подобен звуку цикад или насекомых, но очень громкий, и возможно слишком “механический”.

Кубинские власти отрицают причастность своего правительства к ухудшению здоровья дипломатов США и cказала, что его вызвала “массовая истерия”.