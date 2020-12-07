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Кулеба обсудит в IRENA планы Украины по использованию зеленого водорода

Кулеба обсудит в IRENA планы Украины по использованию зеленого водорода

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил штаб-квартиру Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и встретился с гендиректором агентства Франческо Ла Камерой. Об этом глава МИД написал в своем Twitter, передает УНН.

"Это штаб-квартира Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA в Абу-Даби, ОАЭ. Первая встреча с гендиректором Франческо Ла Камерой. Обсудим энергетическую безопасность, амбициозные планы Украины по использованию зеленого водорода в энергетике, промышленности и транспорте", - говорится в сообщении министра.

Напомним, в рамках визита в ОАЭ глава МИД Украины планировал провести переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нагаяном. Дмитрий Кулеба также должен представить инициативу Крымская платформа, призванную консолидировать усилия международного сообщества с целью деоккупации Крыма.

Источник: УНН
Теги: МИД, энергетика, ОАЭ, Дмитрий Кулеба
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