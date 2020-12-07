"Стадион, так стадион": СЕТАМ выставил на аукцион футбольную арену в Сумах

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставило на аукцион корпоративные права в размере около 99,9% на футбольный стадион в Сумах. Стартовая цена - около 5,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook пресс-службы предприятия.

"Ищем покупателя, который по-настоящему фанатеет от футбола! А все потому, что на OpenMarket выставлены корпоративные права в уставном капитале ООО "Сумыспортинвест" в размере 99,98%, которому принадлежит футбольный стадион "Юбилейный" в центре города Сумы! Здание было введено в эксплуатацию 20 сентября 2001 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7 540,7 м кв., Что позволяет вместить около 26 тыс. зрителей. Стадион имеет два яруса и размер поля 105 на 68 м. Рекордное число посетителей - более 29 тыс. зрителей.

"Дата проведения аукциона: 30 декабря 2020 года. Стартовая цена лота: 5 млн 438 тыс. 418 грн", - указано в сообщении.

Напомним, СЕТАМ выставил на аукцион здание по переработке рыбы и морепродуктов за 15 млн грн.