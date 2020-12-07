У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского - КИУ

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак имеет в пять раз больше официальных советников, чем Президент Украины Владимир Зеленский. Такие данные были получены Комитетом избирателей Украины в ответ на информационный запрос в Офис Президента, сообщили УНН в пресс-службе КИУ.

"По состоянию на 23 ноября у А. Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник - А. Арестович). У В. Зеленского лишь 4 советника", - говорится в сообщении.

Как отметили в КИУ, советниками Владимира Зеленского являются Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко, Михаил Радуцкий. "Все они работают на внештатной основе", - добавили в КИУ.

"Советниками А. Ермака являются: на штатной основе - Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов, на внештатной основе - Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасичник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов", - сообщили в КИУ.

Отмечается также, что в ответ на запрос указано, что "информация о проведении заседаний группы советников Президента Украины отсутствует, что может свидетельствовать, что заседания вообще не проводились".

"Имеющиеся факты свидетельствуют, что институт советников Президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 года советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что Глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы предоставлять советники. При этом большое количество советников у руководителя офиса - это нонсенс. В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу Главы государства, в том числе и организовывать работу советников Президента", - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, совсем недавно у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака появилось два новых советника. В конце ноября бывший министр экономики Тимофей Милованов был назначен советником Ермака. 1 декабря советником Ермака был назначен спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович - внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.