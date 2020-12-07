Новости: Политика
7 декабря 2020, 12:25 • Валерия Гуржий • 7500
Мэр Львова Садовый заболел COVID-19
Андрей Садовый
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый получил положительный результат на коронавирусную болезнь COVID-19 и сейчас работает онлайн. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Позитивный" ПЦР - неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться. Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы - результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет", - отметил он.
Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заболел COVID-19.
Как сообщалось в УНН, в Украине уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8641.
Источник: УНН
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