Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,29 -0,0125  EUR: 34,39 -0,0152 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В ГПСУ рассказали, как сейчас проходит пересечение границы с Беларусью
В ГПСУ рассказали, как сейчас проходит пересечение границы с Беларусью
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9360

Дело Шеремета: суд начал заседание по апелляции на продление ареста Антоненко

Дело Шеремета: суд начал заседание по апелляции на продление ареста Антоненко

Андрей "Riffmaster" Антоненко

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд начал заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на продление содержания под стражей ветерана АТО и музыканту Андрея "Riffmaster" Антоненко, передает корреспондент УНН.

Так, коллегия судей начала судебное заседание апелляционной жалобы стороны защиты на продление содержания под стражей Антоненко.

Добавим, что территорию суда окружила полиция и Национальная гвардия.

Предоставляем, Шевченковский районный суд Киева продолжил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею "Riffmaster" Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

Источник: УНН
Теги: убийство, мера пресечения, подозреваемый, апелляция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.