Дело Шеремета: суд начал заседание по апелляции на продление ареста Антоненко

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд начал заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на продление содержания под стражей ветерана АТО и музыканту Андрея "Riffmaster" Антоненко, передает корреспондент УНН.

Так, коллегия судей начала судебное заседание апелляционной жалобы стороны защиты на продление содержания под стражей Антоненко.

Добавим, что территорию суда окружила полиция и Национальная гвардия.

Предоставляем, Шевченковский районный суд Киева продолжил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею "Riffmaster" Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.