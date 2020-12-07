Зеленский призвал разработать "алгоритм действий" при вакцинации от COVID-19

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время подготовки к вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19, нужно разработать "алгоритм действий", в котором будут определяться первые пациенты, количество вакцинированных за месяц и помощь медучреждениям во время проведения этой процедуры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Мы должны быть готовыми с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное - помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Отмечается, что Глава государства держит на контроле подготовку к закупке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и массовой вакцинации украинцев.

Также министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что с ноября было добавлено еще более 15 тысяч коек, где пациентов могут подключать к кислороду. В то же время он отметил, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые - недовыполняют его. Среди последних министр назвал Днепропетровскую и Донецкую область.

Добавим, что Максим Степанов сообщил, что за прошедшую неделю было закуплено 66 тыс. тестов на антиген. До конца года министерство закупит 1,3 млн таких тестов.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что впервые с августа 2020 года в Украине за неделю (с 30 ноября по 6 декабря) зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, чем была обнаружена на неделе с 23 по 29 ноября.

Также количество "коронавирусных" госпитализаций в Украине уменьшилось на более чем 1,5 тыс. человек.