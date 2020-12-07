Улучшение условий жизни в общинах: Зеленский пригласил к дискуссии представителей местной власти и новых политиков

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил к дискуссии представителей городской и власти и новых политиков о продолжении реформы децентрализации и улучшения условий жизни в общинах. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Еще никогда на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас. Вследствие децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно — сотни миллиардов гривен. Перешли на места и полномочия. Именно это и обусловливает столь отчаянную борьбу за влияние в общинах почти по всей Украине. Аж таких эмоций, интриг и столкновений, как в местных советах в течение последних недель, давно не было даже в национальном парламенте”, — отметил он.

По его словам, это и определяет один из главных вызовов для всего нашего общества, о котором важно сказать именно сегодня, в День местного самоуправления.

“Децентрализация — это не просто о деньгах, о распределении возможностей. Прежде всего это о развитии. Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, что применяется в интересах общества. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин идет такая борьба на местах”, — добавил Зеленский.

Президент заявил: “что вот почему задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживания аппетитов дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне. Время дельцов прошло”.

“Если кому-то из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них временем личного обогащения и „княжения“, как это бывало раньше. Должны продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась. Ради развития общин, создание новых возможностей и комфортной среды для жизни людей. Приглашаю всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как нам всем вместе добиться такого качества жизни в общинах по всей стране, чтобы люди видели: децентрализация — это успех Украины”, — подчеркнул он.

Также Зеленский добавил, что одним из наиболее перспективных направлений является реанимация Совета регионального развития, что позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление — это как раз о качестве жизни.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал необходимый для завершения реформы децентрализации законопроект, который согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов в Украине.

Добавим, что эксперты указывали, что этот законопроект нужно было принять до того, как после местных выборов вступят полномочий новые органы местного самоуправления. Для функционирования местной власти в новом административно-территориальном устройстве этот законопроект должен создать условия, которые гарантируют стабильность правовых и иных отношений, обеспечивают непрерывность реализации задач и полномочий как государственной власти на местах, так и местного самоуправления.