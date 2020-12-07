Партия венгров покинула первое заседание Закарпатского облсовета в знак протеста

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На первой сессии Закарпатского областного совета партия венгров Закарпатья в полном составе покинула зал заседания. Об этом рассказал представитель партии в эфире местного СМИ, передает корреспондент УНН.

“(За — ред.) все то, что произошло в последние дни, происходит сегодня, мы считаем, что это делает невозможным работу нашей организации, благотворительные фонды нашей организации, нашей партии, мы солидарны и поддерживаем нашего руководителя против которого провели эти обыски... мы его поддерживаем и в знак этого мы сейчас вышли из сессионного зала, не берем участие в избрании руководства областного совета, но это касается сегодняшнего пленарного заседания. На все остальное мы придем и будем стараться конструктивно работать в интересах наших людей, наших избирателей...”, — рассказал представитель партии.

Напомним, украинские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире Закарпатской венгерской культурной ассоциации (KMKSZ), обеспечивающей политическое представительство венгров в Закарпатье, а также в доме президента ассоциации Ласло Брензовича.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства”.

Отметим, что при этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о “запугивании” венгров в Закарпатье спекуляцией. Кроме того, посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины.