Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,29 -0,0125  EUR: 34,39 -0,0152 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой
В Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12135

Венгрия пожаловалась в ЕС на Украину, но никто не отреагировал

Венгрия пожаловалась в ЕС на Украину, но никто не отреагировал

Петер Сийярто

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине, однако более никто из министров его не поддержал. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.

“Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос о венгерском меньшинстве в Украине на Совете по иностранным делам ЕС. Никто больше не отреагировал на этот вопрос”, — написал Йозвяк.

Напомним, ранее Сийярто сообщил, что “доложил” министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации в Украине, в частности, говорилось о Закарпатье.

Как сообщал УНН, ранее Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион.

Так, СБУ в прошлый понедельник провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели по поводу венгерских партий и венгерского меньшинства”.

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения.

В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Также глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о “запугивании” венгров на Закарпатье спекуляцией.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Венгрия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.