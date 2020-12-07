Шмыгаль "открыл диалог" с городами и общинами: обсудили децентрализацию

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В этом году Украина достигла значительного прогресса в развитии общин и регионов, следующие шаги в реформе децентрализации для каждой общины являются индивидуальными, но есть общее видение, изложенное в Стратегии регионального развития до 2027 года. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая диалог правительства и местного самоуправления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"По случаю Дня местного самоуправления проводим открытый диалог между правительством, городами и общинами. Говорим о главных достижениях и дальнейших планах", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

При этом, как указывает пресс-служба правительства, Премьер указал, что "в 2020 году удалось завершить формирование новой территориальной основы для образования органов местного самоуправления".

Он напомнил, что правительство утвердило 1469 территориальных общин, а ВР было одобрено новое админтерустройство субрегионального уровня - образовано 136 районов вместо 490. Также на новой территориальной основе состоялись местные выборы.

По словам Премьера, правительство активно начало работать над реализацией закона, которым упорядочиваются вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления и РГА в связи с образованием районов.

Шмыгаль подчеркнул, что одна из главных задач децентрализации - это максимально приближать услуги к гражданам и повышать комфортность в их получении. "Речь идет, прежде всего, о новых качественных услугах - обновленные больницы, современные школы, интересный и безопасный досуг. Важно не допустить никакого сокращения объектов социальной инфраструктуры. Теперь большинство этих объектов будут переданы объединенным территориальным общинам, и они самостоятельно смогут ими управлять", - отметил Премьер.

Как отметил глава правительства, ЦНАП теперь могут создавать только органы местного самоуправления, и в каждой общине должен быть свой ЦНАП с широким спектром услуг.

Шмыгаль также рассказал о следующих шагах в реформе, прежде всего о совершенствовании отдельных норм Конституции, которые ограничивают возможности завершения в полном объеме процесса децентрализации.

"Дальнейшие шаги развития для каждой общины являются очень индивидуальными. Но важно стратегическое видение развития общин на среднесрочную перспективу. И для этого мы имеем новую Стратегию регионального развития до 2027 года", - отметил глава правительства.

Добавим, децентрализация - передача полномочий и финансов от государственной власти как можно ближе к людям - органам местного самоуправления. Реформа продолжается с 2014 года.