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В Раду внесли законопроект о продлении "особого статуса" Донбасса

В Раду внесли законопроект о продлении "особого статуса" Донбасса

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Верховную Раду в понедельник внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, инициаторами законопроекта выступили народные депутаты из партии "Слуга народа".

Сейчас на сайте ВР текст документа отсутствует. По словам нардепа из партии "Голос" Ярослава Железняка, голосоватимуть за законопроект за основу и в целом будут на следующей неделе.

На прошлой неделе председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об "особом статусе", скорее всего, будет продлен на год, до конца 2021 года.

Источник: УНН
Теги: ВР, Донбасс, Украина
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