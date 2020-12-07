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Вакцина, Донбасс и возможный визит в Киев: Зеленский провел переговоры с президентом Литвы

Вакцина, Донбасс и возможный визит в Киев: Зеленский провел переговоры с президентом Литвы

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, во время которой обсудил с коллегой вопросы межгосударственного сотрудничества, пандемии, войны на Донбассе, а также пригласил посетить Украину с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Главы двух государств обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, поделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию в Украине и Литве. Владимир Зеленский отметил, что нашей стране удалось уменьшить прирост больных благодаря "карантину выходного дня". Он поблагодарил Гитанаса Науседу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам-членам "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Президент Украины ознакомил собеседника с шагами, которые осуществляет наше государство для достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки".

"Спасибо Литве за неизменную, устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Для Украины это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Указывается, что обсуждалась возможность проведения Конференции по реформам в Вильнюсе, перенесенной из-за пандемии на следующий год.

"Владимир Зеленский пригласил Гитанаса Науседу с женой приехать с официальным визитом в Киев", - резюмировали в ОПУ.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина и Литва готовят виртуальную встречу президентов в декабре.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Литва, визит, переговоры, вакцина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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