Вакцина, Донбасс и возможный визит в Киев: Зеленский провел переговоры с президентом Литвы

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, во время которой обсудил с коллегой вопросы межгосударственного сотрудничества, пандемии, войны на Донбассе, а также пригласил посетить Украину с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Главы двух государств обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, поделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию в Украине и Литве. Владимир Зеленский отметил, что нашей стране удалось уменьшить прирост больных благодаря "карантину выходного дня". Он поблагодарил Гитанаса Науседу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам-членам "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Президент Украины ознакомил собеседника с шагами, которые осуществляет наше государство для достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки".

"Спасибо Литве за неизменную, устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Для Украины это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Указывается, что обсуждалась возможность проведения Конференции по реформам в Вильнюсе, перенесенной из-за пандемии на следующий год.

"Владимир Зеленский пригласил Гитанаса Науседу с женой приехать с официальным визитом в Киев", - резюмировали в ОПУ.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина и Литва готовят виртуальную встречу президентов в декабре.