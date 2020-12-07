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Украина поздравила введение нового санкционного механизма ЕС

Украина поздравила введение нового санкционного механизма ЕС

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина поздравила введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека и рассчитывает, что он будет эффективным инструментом наказания виновных в нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях нашей страны. Соответствующий Комментарий обнародован на сайте МИД Украины, передает УНН.

"Украина приветствует и поддерживает введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека, который сегодня был утвержден решением Совета ЕС. Этим решением ЕС в очередной раз показал, что является признанным мировым лидером в борьбе с нарушениями прав человека", - отмечают дипломаты.

В министерстве подчеркнули, что проявления масштабных нарушений прав человека сегодня наблюдаются и непосредственно в Европе.

"Временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины - Автономная Республика Крым и город Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей - с 2014 года превратились в места практически бесконтрольного для мирового сообщества бесправия, преследования за гражданскую позицию, политически мотивированных заключений, пыток и убийств, отсутствия свободы слова, религии и права на сохранение национальной идентичности на собственной земле. Гонения оккупационной власти РФ претерпевает целый народ - крымские татары", - говорится в заявлении дипведомства.

Отмечается, что в настоящее время сотни граждан Украины в РФ и на оккупированных ею территориях Украины остаются незаконно заключенными как политические заложники.

"Рассчитываем, что новый санкционный механизм Евросоюза будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях основных прав человека на временно оккупированных территориях Украины и будет побуждать оккупационную администрацию к прекращению этих преступлений", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что Российская Федерация должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций к оккупированным Крыму и территорий на востоке Украины с целью мониторинга положения с правами человека и облегчения условий жизни украинских граждан, которые там находятся.

"Ожидаем, что имплементация правозащитного санкционного режима станет частью нашего регулярного диалога с ЕС по правам человека, а также консультаций по правовым последствиям временной оккупации АР Крым и Севастополь", - заявили в МИД.

Напомним, Совет ЕС по иностранным делам сегодня утвердил режим санкций, который позволит вводить ограничительные меры за нарушение прав человека по всему миру.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, санкции, Украина
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