ООС: боевики на линии фронта обустраивают позиции и один раз открывали огонь

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля этого года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 7 декабря, было зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы", - сообщили в пресс-центре.

Так, российско-оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Также, был выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Пивденное.

Кроме того, в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 46 найденных взрывоопасных предметов.

"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Военнослужащие Объединенных сил продолжают стойко выполнять задачи по защите государства", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 6 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано .