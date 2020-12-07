Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,29 -0,0125  EUR: 34,39 -0,0152 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой
В Гослесагентстве дали советы, как правильно выбрать и ухаживать за новогодней елкой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7515

Немчинов: сочетание локдауна с праздниками - менее болезненно для страны, чем введение его немедленно

Немчинов: сочетание локдауна с праздниками - менее болезненно для страны, чем введение его немедленно

Олег Немчинов

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Суровые карантинные ограничения в новогодние праздники - меньше ударят по экономике страны, чем их введения в декабре. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Мы понимаем, что жесткие ограничения - это удар по экономике. Чем жестче они будут, тем труднее из них выходить. Поэтому, собственно, говорится о том, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом, для экономики будет менее болезненным, чем введение их немедленно", - отметил Немчинов

Напомним, в пятницу, 4 декабря, Президент Владимир Зеленский сообщил, что введение жестких карантинных ограничений избежать будет сложно, но будет ли локдаун введен в январе - еще неизвестно.

При этом Глава государства заявил, что локдаун в декабре "нам не нужен".

Добавим, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что усиленный карантин могут ввести в начале января 2021 года. Но дату объявят 9 декабря.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, министры, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.