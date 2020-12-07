Немчинов: сочетание локдауна с праздниками - менее болезненно для страны, чем введение его немедленно

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Суровые карантинные ограничения в новогодние праздники - меньше ударят по экономике страны, чем их введения в декабре. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Мы понимаем, что жесткие ограничения - это удар по экономике. Чем жестче они будут, тем труднее из них выходить. Поэтому, собственно, говорится о том, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом, для экономики будет менее болезненным, чем введение их немедленно", - отметил Немчинов

Напомним, в пятницу, 4 декабря, Президент Владимир Зеленский сообщил, что введение жестких карантинных ограничений избежать будет сложно, но будет ли локдаун введен в январе - еще неизвестно.

При этом Глава государства заявил, что локдаун в декабре "нам не нужен".

Добавим, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что усиленный карантин могут ввести в начале января 2021 года. Но дату объявят 9 декабря.