Если вас критикует делегат РФ, это нужно считать комплиментом: Кислица ответил Полянскому

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На заседании Генассамблеи ООН в понедельник после голосования за украинскую резолюцию по Крыму, возникла словесная перепалка между заместителем постпреда РФ при ООН Дмитрием Полянским и украинским Постоянным представителем Сергеем Кислицей, передает корреспондент УНН.

Так, выступая с критикой после того, как большинство стран проголосовало в пользу украинской резолюции, Полянский во время выступления решил извиниться "перед сотнями тысяч евреев, поляков, русских и украинцев, зверски убитых нацистами и их приспешниками из числа украинских националистов, которых сегодня на майданной Украине считают героями".

"К сожалению, выступление российской делегации вновь доказывает, что РФ не придерживается правил, установленных в этой организации. Его выступление не имело ничего общего с порядком ведения этого заседания. Сожалеем, что российская делегация злоупотребляет временем на этом заседании и делает заявления, похожие одно на другое, снова. Я бы сказал следующее: если вас критикует российский делегат, тогда это нужно считать комплиментом, тогда я уверен, что поступаю правильно", - заявил в ответ украинский дипломат.

Позже он также перешел на русский язык, обращаясь непосредственно к российскому делегату.

"Представляется необходимым напомнить российской стороне, что еще 11 лет назад Владимир Путин осудил пакт Молотова-Риббентропа и назвал его дословно "аморальным" и "соглашением с нацистами". Я жалею, что российская сторона не выполняет указания своего президента, тогда премьер-министра, который тогда на церемонии в Польше потребовал от других стран "осудить пакт на уровне политических решений". Непоследовательность российской стороны по проблеме пакта Сталина с Гитлером, отказ от его осуждения и признания соглашением с нацистами, как сказал Владимир Путин, является лишь подтверждением отката Москвы от демократических ценностей и исторических фактов", - сказал Кислица.

Напомним, более 60 стран ООН на заседании Генассамблеи в понедельник, 7 декабря, поддержали проект усиленной резолюции по Крыму.