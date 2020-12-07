Кулеба: последствия решения КСУ были “идеальными” для пророссийских политиков и Кремля

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Решение Конституционного суда Украины грозило подорвать отношения страны с ЕС и другими международными партнерами, что было бы “идеальными исходом” для корупционеров, пророссийских политиков и непосредственно Кремля. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Atlantic Council, передает УНН.

“Вечером 29 октября я сидел за огромным круглым столом в Аппарате Президента Украины. Продолжалось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Когда выступали Президент, Секретарь СНБО и другие министры, меня не могло не поразить странное чувство. Темой обсуждения было то, как защитить страну от собственного Конституционного суда. „Это сюрреалистично“, — подумал я”, — начал министр.

Он напомнил, что двумя днями ранее, 27 октября, Конституционный суд нанес “тяжелый удар по антикоррупционным реформам” в Украине, практически отменив требование к правительственным чиновникам подавать электронные декларации об имуществе.

“Решение суда грозило подорвать наши отношения с ЕС и другими международными партнерами. Я был в ярости от того, насколько идеальным был этот исход для всех тех, кто мечтает сорвать интеграцию Украины с Западом. Последствия этого решения были идеальными для нечестивой коалиции тех, кто имел корыстные интересы в старой системе, пророссийских политиков Украины и самого Кремля”, — считает министр.

Он отметил, что в результате действий СНБО, а позже — Кабинета министров, доступ к реестру деклараций удалось восстановить. И все же, последствия постановления были более серьезными. В частности, решение КСУ, по мнению Кулебы, подорвало законность десятков текущих судебных процессов.

Говоря о резонансном решении, министр также выразил опасение, что теперь ряд других запросов, которые в настоящее время ожидают рассмотрения Судом, относительно некоторых законопроектов могут привести за собой плачевные последствия.

“За последние шесть лет в борьбе Украины с коррупцией было много взлетов и падений. За прогрессом часто следовали неудачи и новые прорывы. Нынешняя ситуация не исключение. Противникам перемен не удастся свернуть антикоррупционные реформы в Украине, как бы они ни старались. Тем не менее, высокомерие этого последнего нападения говорит о многом. Причина мне совершенно ясна. Коррумпированная старая гвардия была недовольна электронными декларациями с самого начала. Но до тех пор, пока не последовало наказание, они не воспринимали электронные декларации как представляющие реальную опасность”, — считает глава МИД.

По его словам, ситуация изменилась с приходом новой власти в стране.

Незадолго после этого начал работу Высший антикоррупционный суд, вскоре последовали и первые обвинительные приговоры.

“Вспоминая то сюрреалистическое чувство, которое я испытывал в Совете национальной безопасности и обороны несколько недель назад, я с удивительным оптимизмом смотрю на перспективы на будущее. Судебная система Украины была самым большим препятствием на пути реформ с 2014 года. Усилия по ее реформированию имели ограниченный успех. Теперь ясно, что это должно измениться. Последняя атака Конституционного суда не оставляет места для переговоров и времени для слабых решений. Любые разговоры о компромиссных решениях остались в прошлом”, — подчеркивает глава дипломатии.

Он уверяет: у Украины “нет другого выбора, кроме как коренным образом реформировать судебную систему, даже когда это требует жестких политических решений и политической воли”.

“Судебная система Украины нуждается в полной перезагрузке, и международные партнеры страны также должны участвовать в этом процессе, чтобы обеспечить ощутимые результаты и развеять любые возможные опасения по поводу плохого управления. Было бы очень полезно, если бы новая администрация США взвесила и поддержала эти усилия”, — добавил министр.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ВР создали рабочую группу, которая должна была наработать три законопроекта для решения ситуации — возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ — до 1 декабря.

На прошлой неделе Рада приняла в целом один из законопроектов — об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.