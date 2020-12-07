Законопроект о предотвращении коррупции: в рабочей группе ВР предлагают, чтобы судей Конституционного Суда утверждало НАПК

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции", согласно которому судей КСУ будет утверждать Национальное агентство по предупреждению коррупции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Ольга Совгиря, информирует УНН.

"Рабочая группа ВРУ по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", - сообщила Совгиря.

По ее словам, законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия решения Конституционного Суда от 27.10.2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного Суда:

1) порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждаться НАПК по согласованию соответственно с ВСП и Конституционным Судом;

2) Высший совет правосудия и Собрание судей Конституционного Суда будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащие признаки нарушения гарантий независимости судей, судей Конституционного Суда при осуществлении полномочий НАПК;

3) порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ разрабатывается НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок соглашается Высшим советом правосудия и Конституционным Судом. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей Конституционного Суда производится в общем порядке, определенном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

"Законопроектом также предусматривается запрет для НАПК вносить предписания по вопросам, непосредственно касающихся судьей правосудия, а также осуществление судьей Конституционного Суда Украины конституционного производства", - подытожила Совгиря.

Напомним, в прошлом месяце нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение о КСУ.

УНН ранее сообщал, что рабочая группа должна была разработать три законопроекта - возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Отметим, что 4 декабря Рада вернула наказание за ложь в декларациях.

Сегодня, 7 декабря, Зеленскому передали на подпись закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях.