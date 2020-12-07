Зеленский дал "добро" на отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО плательщиками единого налога. Об этом сообщает пресс-служба ОП, информирует УНН.

“Президент Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмена механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций“ № 1017-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года”, - говорится в сообщении.

Согласно ему, к 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц — предпринимателей (ФЛП — ред.), которые являются плательщиками единого налога второй — четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

“Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций)”, — сообщили в ОП.

Также к 1 января 2022 продлено применения пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.

Отметим, 1 декабря ВР приняла за основу и в целом “компромиссный” законопроект № 4439-д по урегулированию кризиса, связанного с вопросом ФЛП, которым применение кассовых аппаратов отсрочили на год.

Напомним, что под стенами Верховной Рады уже несколько недель продолжаются митинги предпринимателей, которые не согласны с решением парламента, который отказал в отмене введения обязательного использования кассовых аппаратов.



Отметим, ранее Дмитрий Разумков заявил, что парламентариям нужно будет завершить этот вопрос с ФЛП до конца текущего года.