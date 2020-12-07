Резолюция ООН является важным вкладом для давления на Россию - прокуратура АРК

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Принятие сегодня Генассамблеей ООН проекта усиленной резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" является важным вкладом в продолжение международного давления на Российскую Федерацию. Об этом сообщили в прокуратуре АРК, передает УНН.

“Это важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию, поскольку государство-оккупант активно осуществляет милитаризацию Крымского полуострова и наращивает военные мощности в Черном море. Среди прочего, резолюция также призывает Российскую Федерацию прекратить военную пропаганду среди детей, целью которой является проведение дальнейших незаконных призывного компаний в ряды Вооруженных сил России”, — отметил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный.