Зеленский назначил судью Печерского райсуда Киева

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил Хайнацкого Евгения судьей Печерского районного суда города Киева. Соответствующий документ №553/2020 опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

“Согласно части пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю: назначить Хайнацкого Евгения Сергеевича на должность судьи Печерского районного суда города Киева”, — говорится в документе.

Напомним, в конце ноября Зеленский назначил в местных общих судах на должности 7 судей в Киеве, Харькове, Черновцах, а также на Волыни, Ровенской и Черкасской областях.