Премьер Румынии подал в отставку после поражения на выборах

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Премьер-министр Румынии Людовик Орбан в понедельник, 7 декабря, объявил о своей отставке после того, как его Национальная либеральная партия (PNL) потерпела поражение на парламентских выборах, состоявшихся накануне. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Как отметил Орбан, он и его партия будут пытаться сформировать после выборов новую коалицию, пишет DW.

“Я сделал все, что мог, мы сделали все, что могли”, — отметил Орбан, слова которого приводит агентство Reuters.

Согласно данным подсчета 95 процентов голосов избирателей, оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) Румынии заняла первое место и получила почти 30 процентов голосов, тогда как либералы получили 25 процентов. Эко-либеральный “Альянс-2020 USR-Plus”, потенциальный коалиционный партнер Национальной либеральной партии, получил 15 процентов поддержки избирателей.

Как пишет DW, румынские социал-демократы сумели нарастить свою поддержку, воспользовавшись недовольством населения намерениями правительства прибегнуть к бюджетным ограничениям на фоне пандемии коронавируса, несмотря на то, что многие избиратели критикуют власть за запущенное состояние инфраструктуры страны и сферы государственных услуг. Экономисты указывают, что фискальная щедрость румынских властей негативно сказалась на инвестиционном климате и помешала улучшению состояния системы здравоохранения страны, которая считается одной из самых эффективных в Европе, отмечает Reuters.

Национальная либеральная партия сформировала правительство меньшинства в Румынии в октябре 2019 после того, как правительства социал-демократов было выражено недоверие в парламенте на фоне затяжного политического кризиса в стране.