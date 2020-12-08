В центре Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В центре оккупированного Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Об этом пишет проект Радио Свобода "Крим.Реалии", передает УНН.
Баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки КПРФ. Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода — Орден Победы. Венчает композицию надпись “С Новым годом!”.
Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.
В сентябре в центре Севастополя неизвестные порезали баннер с изображением Сталина.
Напомним, сегодня, 7 декабря, более 60 стран ООН на заседании Генассамблеи поддержали проект усиленной резолюции “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”.
Добавим, что против проекта усиленной резолюции проголосовало 17 стран.
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