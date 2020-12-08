В центре Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В центре оккупированного Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Об этом пишет проект Радио Свобода "Крим.Реалии", передает УНН.

Баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки КПРФ. Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода — Орден Победы. Венчает композицию надпись “С Новым годом!”.

Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

В сентябре в центре Севастополя неизвестные порезали баннер с изображением Сталина.