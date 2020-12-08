Безвиз и в дальнейшем будет частью нашей истории победы и успеха - Стефанишина

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Решения, которые принимают Президент, парламент и Кабинет министров, демонстрируют желание власти выйти из конституционного кризиса и не потерять безвизовый режим с ЕС. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, информирует УНН.

“Выходить из этого кризиса (конституционного — ред.) тоже нужно комплексно. Действительно, Парламент принял закон, который является менее амбициозным, чем законопроект Президента. Но это часть плана. Далее должен быть закон о восстановлении полномочий агентства по предупреждению коррупции, обеспечение деятельности директора НАБУ. Конечно, мы ожидаем уже 11 декабря выводов Венецианской комиссии, которые заложат основу дальнейших реформ. Успешные решительные шаги, которые демонстрируют Президент, правительство и парламент — является залогом того, что безвиз и в дальнейшем будет частью нашей истории победы и успеха. Я уверена, что такие решительные шаги демонстрируются. Хотя, возможно, не столь амбициозно, но это будет зависеть от дальнейших шагов, которые будет демонстрировать Парламент в принятии законодательства и выхода из конституционного кризиса по результатам выводов Венецианской комиссии”, — сообщила посадовиця.

Напомним, что в пятницу, 4 декабря, ВРУ приняла в целом законопроект № 4460-д о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.

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Глава ВР Дмитрий Разумков 7 декабря подписал закон № 4460-д о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларациях — соответствующий закон передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Добавим, что рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в Закон Украины “О предупреждении коррупции”, согласно которому судей КСУ будет утверждать Национальное агентство по предупреждению коррупции.