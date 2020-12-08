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Кернес вернется в Харьков до Нового Года - бизнесмен Фукс

Кернес вернется в Харьков до Нового Года - бизнесмен Фукс

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину 30 декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен и друг семьи Кернеса Павел Фукс, передает УНН.

“Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома”, — написал Фукс.

Ранее в мэрии Харькова заявили, что Кернес не успеет на первое заседание городского совета.

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Напомним, в полиции Харьковщины сообщили о производстве об исчезновении Кернеса, но впоследствии стерли сообщение.

Отметим, что Геннадий Кернес, в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию. В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Как сообщалось, Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.

Как сообщалось, в горсовете Харькова уже опровергали слухи о смерти Кернеса.

Источник: УНН
Теги: Геннадий Кернес, Харьков и Харьковская область
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