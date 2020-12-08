Кернес вернется в Харьков до Нового Года - бизнесмен Фукс
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину 30 декабря. Об этом в своем Telegram-канале написал бизнесмен и друг семьи Кернеса Павел Фукс, передает УНН.
“Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома”, — написал Фукс.
Ранее в мэрии Харькова заявили, что Кернес не успеет на первое заседание городского совета.
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Напомним, в полиции Харьковщины сообщили о производстве об исчезновении Кернеса, но впоследствии стерли сообщение.
Отметим, что Геннадий Кернес, в середине сентября заболел COVID-19 и был срочно доставлен на лечение в Германию. В октябре Кернес получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Как сообщалось, Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября.
Как сообщалось, в горсовете Харькова уже опровергали слухи о смерти Кернеса.