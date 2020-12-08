В оккупированном Севастополе вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В центре временно оккупированного Россией Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина, сообщает "Крым.Реалии", информирует УНН.

"Баннер вывесили неподалеку от офиса местной ячейки КПРФ. Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода - Орден Победы. Венчает композицию надпись "С Новым годом!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что традиция вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

Указывается, что в сентябре в центре Севастополя неизвестные порезали баннер с изображением Сталина.

Как сообщалось ранее в УНН, на заседании Генассамблеи ООН в понедельник, 7 декабря, проголосовали за усиленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".