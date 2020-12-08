В Донецкой области еще 10 семей получили компенсацию за разрушенное жилье в результате агрессии РФ

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации в Донецкой области, приняла решение выплатить компенсации для 10 пострадавших на общую сумму 3 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Отмечается, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья.

"Это ни в коем случае не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья", - говорится в сообщении.

Так, комиссией рассмотрено 11 заявлений о выплате денежной компенсации и принято решение о предоставлении денежной компенсации и включения в обобщенный список 10 пострадавших, которые являются владельцами 10 объектов разрушенного жилья, три из которых находятся в городе Авдеевка, по два в поселке Зайцево, в селах Николаевка и Опытное, один - в селе Водяное.

"По результатам заседания комиссии 10 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 3 миллиона гривен, что составляет 300 тысяч гривен на разрушенный объект. По одному объекту принятие решения отложено", - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 ноября 2020 года состоялись первые заседания Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации в Донецкой и Луганской области, по результатам принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам 9 объектов разрушенного жилья в Донецкой области и 8 в Луганской.

Также 3 декабря на заседании Комиссии было принято решение о компенсации еще 10 семьям в Луганской области.