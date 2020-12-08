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Зеленскому на подпись передали законопроект о государственной защите военных ССО

Зеленскому на подпись передали законопроект о государственной защите военных ССО

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом законопроект № 4186, что гарантирует государственную защиту военнослужащим Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Документ направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте ВР.

Речь идет о Законе Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" относительно государственной защиты военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во время выполнения ими задач по назначению", принятый парламентом 3 декабря и переданный на подпись Президенту 8 декабря.

Целью закона является обеспечение государственной защиты военнослужащих ССО и членов их семей. В частности, при выполнении боевых задач закон предоставляет им право на специальные меры безопасности (личная охрана, охрана жилища и имущества, обеспечение конфиденциальности данных и другие).

Принятый закон, как ожидается, будет способствовать повышению эффективности выполнения специальных и разведывательных задач ССО Вооруженных Сил Украины в интересах национальной безопасности и обороны государства.

Источник: УНН
Теги: защита, закон, ССО
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