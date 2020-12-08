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ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На Донбассе с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", - отметил он.

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Напомним, за минувшие сутки, 7 декабря, боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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