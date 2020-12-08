ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На Донбассе с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики увеличивают количество ДРГ - разведка

Напомним, за минувшие сутки, 7 декабря, боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе.