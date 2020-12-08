Новости: Политика
8 декабря 2020, 13:30 • Валерия Гуржий • 5535
ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На Донбассе с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 текущих суток, фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было", - отметил он.
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Напомним, за минувшие сутки, 7 декабря, боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе.
Источник: УНН
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