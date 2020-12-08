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Боевики усиливают передовые позиции и наращивают боевую подготовку - разведка

Боевики усиливают передовые позиции и наращивают боевую подготовку - разведка

КИЕВ. 8 декабря. УНН. На Донбассе боевики усиливают передовые позиции за счет очередных артиллерийских подразделений и танков и наращивают мероприятия боевой подготовки с привлечением личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений”, — отметил он.

Отмечается, что в частности, на этой неделе на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупантами одновременно проводятся занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, сборы с командирами взводов и младшим командным составом, сборы с командирами боевых машин, а также показательные инструкторско-методические занятия.

“Вместе с тем противник усиливает передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК группировки российских оккупационных войск за счет очередных артиллерийских подразделений и танков с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники линии соприкосновения”, — добавил Шаравара.

Напомним, на Донбассе с начала суток нарушений режима “тишины” не зафиксировано.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ОРДЛО
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