Ученые сравнили точность тестов на антиген коронавируса: экспресс против ИФА

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ученые "Диапроф-Мед" провели сравнительный анализ чувствительности тестов на антиген от флагманов мирового фармбизнеса и ведущих украинских производителей. Об этом сообщают на сайте "Диапроф-Мед", передает УНН.

Исследователи изучили аналитическую чувствительность популярных экспресс-тестов и сравнили их с точностью нового украинского ИФА-теста DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген.

Для анализа ученые выбрали экспресс-тесты на антиген известных производителей: ABBOTТ (Корея), LEPU MEDICAL (Китай), SD BIOSENSO (Корея), Turklab (Турция), Green Cross Medical Science Corp. (Корея), Core Technology (Китай) МБА (Украина) и др. Пределы чувствительности указанных экспресс-тестов составили от 750 до 1500 и более пг/мл. Заметим, что этот показатель означает, при каком минимальном "количестве" антигена тест срабатывет. Соответственно, чем меньше этот показатель, тем чувствительнее и точнее тест.

Так, самый чувствительный во всем мире экспресс-тест ABBOTТ показал выявление антигена коронавируса на уровне 750 пг/мл. Все остальные экспресс-тесты имели значительно более высокий показатель, а следовательно - ниже чувствительность. Тогда как новый украинский тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген со значением 10 пг/мл оказался в 75 раз чувствительнее ABBOTТ. Такая чрезвычайная точность результата достигается с помощью лабораторных методов усиления сигнала.

При этом, по информации разработчиков, украинский тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R стоит 47 гривен, что в десятки раз ниже цены любого экспресс-теста.

Напомним, эксперты считают, что с помощью новых украинских тестов DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген можно протестировать за месяц все население Украины. Заявленная мощность тест-систем DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R - 1 млн тестов в сутки.

Напомним, что согласно результатам опроса, 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения как средства борьбы с COVID-19.