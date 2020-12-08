Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,24 -0,0519  EUR: 34,26 -0,1309 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Есть риск дисбаланса между центральной и местной властью: эксперт объяснил, зачем Зеленскому Совет регионального развития
Есть риск дисбаланса между центральной и местной властью: эксперт объяснил, зачем Зеленскому Совет регионального развития
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5490

Отчет ОГП по делам Сытника: антикоррупционный комитет перешел к закрытому заседанию

Отчет ОГП по делам Сытника: антикоррупционный комитет перешел к закрытому заседанию

Артем Сытник

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины продолжил свое заседание в закрытом режиме, где заслушает доклад представителей Офиса Генпрокурора по делу директора НАБУ Артема Сытника. Соответствующее предложение внес заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, передает УНН.

"Я предлагаю заслушать доклад в указанных материалах в закрытом режиме, так как распространение информации, которое может быть доведено до вашего сведения, возможно только при условии, если это будет сделано в установленном законом порядке. Прошу рассмотреть этот вопрос. Я на этом настаиваю", - отметил заместитель генпрокурора.

Добавим, что все члены комитета согласовали такое предложение, а народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко покинула онлайн-заседание из-за того, что не подписала документ о неразглашении информации. Соответствующие подписи ОГП требовали от всех членов комитета, которые намеревались заслушать отчет.

Пока неизвестно причину такого решения Янченко.

Напомним, в декабре прошлого года Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Добавим, что по словам нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, комитет по вопросам антикоррупционной политики решил пригласить представителей Офиса Генерального прокурора, чтобы заслушать информацию о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Источник: УНН
Теги: ВР, комитет, заседание, НАБУ, Артем Сытник

В тексте упоминаются

Сытник Артем
Сытник Артем
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.