За неделю зафиксировано более 10 кибератак на госорганы, большинство - на сайты ОПГ

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Со 2 по 8 декабря система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 11 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых — на сайты Офиса Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

“Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 468 366 подозрительных событий. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (71%), применение нестандартных протоколов (26%) и выявление сетевого ВПО (2%)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 54 184 атак различных видов, примерно на уровне предыдущей недели. Подавляющее большинство — это сетевые атаки прикладного уровня (95%) и атаки типа “Harvest Attack” (3%).

“Также зафиксировано и заблокировано 11 DDoS-атак, в частности на вебресурсы Офиса Президента Украины и Госспецсвязи”, — говорится в сообщении.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2179 киберинцидентов, что на 14% больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (98%).

Напомним, за неделю с 25 ноября по 1 декабря система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала около 1,4 млн подозрительных событий, что на 20% меньше, чем за предыдущую неделю.