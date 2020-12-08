Военным передали партию модернизированных танков

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Государственное предприятие “Львовский бронетанковый завод” передало армейцам финальную партию из четырех модернизированных танков Т-64 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-2. Об этом сообщает пресс-служба ГК “Укроборонпром”, передает УНН.

“Сегодня, 8 декабря, государственное предприятие „Львовский бронетанковый завод“, входящее в состав Укроборонпрома, сообщило об успешном выполнении государственного оборонного заказа и передачу нашим армейцам финальной партии бронетехники. Речь идет о четырех модернизированных танквх Т-64 и бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-2”, — говорится в сообщении.

По его словам, директора ГП “Львовский бронетанковый завод” Виктора Андрощука несмотря на то, что предприятие относительно недавно (в 2019 году) освоило капитальный ремонт и модернизацию Т-64, за неполные два года мы передали более 50 этих восстановленных машин.

“Модернизированные танки получили современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач”, — рассказал Андрощук.

Также он отметил, что капитальный ремонт с доработками БРЭМ-2 они делали впервые и отлично выполнили эту задачу.

“Освоив капитальный ремонт и модернизацию бронемашины, мы добавили к своему продуктовому портфелю финальную БРЭМ. Теперь наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, находящихся на вооружении ВСУ. Более того, у нас готовы производственные площади и всю оснастку для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ “Лев” и БРЭМ “Зубр”, — сказал он.

Напомним, государственное предприятие “Киевский бронетанковый завод” передало армейцам партию из четырех восстановленных БТР-80, которые проходили капремонт и частичную модернизацию.