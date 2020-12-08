ООС: с начала суток огня со стороны боевиков не зафиксировано

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 8 декабря, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, должным образом выполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 6 гектаров территории и передано на уничтожение 136 взрывоопасных предметов.

"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 7 декабря боевики четыре раза нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.