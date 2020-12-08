Военные продажи из США в Украину в этом году возросли до более 500 млн долларов

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Военные продажи из Соединенных Штатов в Украину в этом году составили 510 млн долларов - это самый высокий показатель за всю историю. Об этом сообщается в докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, передает "Голос Америки", информирует УНН.

Отмечается, что военные продажи из Соединенных Штатов в Украину составили 510 млн долларов в 2020-м фискальном году - это самый высокий показатель за всю историю.

"Продажи вооружений и оборонная торговля является обозримыми инструментами внешней политики США с долговременными последствиями для региональной безопасности", - отмечает правительство США.

Согласно документу, в 2019 году Украина получила американское военное оборудование на сумму 272,4 миллиона долларов. Годом ранее - на 250,7 миллиона долларов, а в 2017 году - на 207,7 миллиона долларов.

Сумма поставок Литве составила более 136,5 млн долларов, Латвии - около 38,2 миллиона долларов, а Эстонии только 610,3 тысячи долларов.

Как сообщалось ранее в УНН, стало известно, какое оружие должна была получить Украина от США в 2020 году.