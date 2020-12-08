Шмыгаль заявил, что Украина планирует отказаться от использования угля до 2070 года

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина вскоре присоединится к безугольному альянсу и до 2070 года планирует отказаться от использования ископаемого вида топлива. Об этом во время Первого немецко-украинского энергетического дня сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Украина осуществляет свой зеленый энергетический переход, постепенно отказываясь от ископаемого вида топлива, на место которого приходит возобновляемая энергетика. При содействии Германии создан фонд энергоэффективности ... Мы начали реформу угольной отрасли. И я благодарен федеральному канцлеру госпоже Ангеле Меркель за выполненную договоренность о предоставлении Украине помощи в трансформации угольных регионов. Надеюсь, что проект справедливой трансформации угольных регионов в рамках нового энергетического партнерства начнет реализовываться уже в этом месяце: начнется работа на двух выбранных шахтах на Востоке и Западе Украины и вскоре будут отобраны дополнительные пилотные шахты ... Хочу сообщить, что Украина вскоре присоединится к безугольному альянсу. Мы планируем постепенно к 2050 году сократить количество угольных шахт и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, приобретя климатическую нейтральность", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украине будет сложно достичь этой цели без привлечения технической и финансовой поддержки.

По его словам, приоритетом является развитие водородной энергетики.

"Сейчас мы, при поддержке ЕЭК ООН работаем над разработкой дорожной карты развития внутреннего водородного рынке. Следующим шагом станет подготовка концепции водородной энергетики и законодательства, которое должно быть принято для запуска такого рынка", - добавил премьер-министр.

Напомним, первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец отметила, что чистая электроэнергия и синхронизация с ENTSO-E являются приоритетами в энергетике.