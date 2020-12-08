Украина и Тунис обсудили сотрудничество в политической и торговой сфере

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерства иностранных дел Украины и Тунисской Республики обсудили сотрудничество в политической, торговой, инвестиционной и образовательной сферах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

“8 декабря состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Украины и Тунисской Республики на уровне руководителей структурных подразделений. Стороны обсудили практические шаги для активизации развития украинского-тунисского сотрудничества в политической, торговой, инвестиционной и образовательной сферах”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что делегация Украины выразила надежду на поддержку Тунисом украинских инициатив в ООН. Отдельной темой консультаций стало получение нашим государством статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

Тунисская сторона подтвердила настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества с Украиной и отметила существование значительного потенциала для этого. В частности, тунисской сторону интересует долгосрочное сотрудничество с нашей страной в сфере обеспечения продовольственной безопасности. По результатам девяти месяцев 2020 года, Тунис стал третьим после Египта и Марокко крупнейшим торговым партнером Украины в Африке.

Отдельное внимание собеседники уделили развитию договорно-правовой базы двусторонних отношений, активизации межпарламентского сотрудничества и межрегионального сотрудничества. Тунисская делегация подтвердила заинтересованность в подписании в ближайшее время соглашения о преференциальной торговле между Украиной и Тунисом, проект которой сейчас прорабатывается на экспертном уровне.

Представители Украины и Туниса также обсудили подготовку к проведению четвертого заседания Межправительственной украинско-тунисской комиссии по вопросам торгово-экономического и технического сотрудничества. Стороны договорились о проведении в первом квартале 2021 года консультаций в формате видеоконференции на уровне секретариатов национальных частей упомянутой комиссии.

Украина пригласила Тунис к участию в учредительном саммите Крымской платформы.

Добавляется, что общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Тунисом за январь-сентябрь 2020 года составил 307,6 млн долл. США. Украинский экспорт составлял 298,4 млн долл. США, а импорт из Туниса — 9,2 млн долл. США.

Напомним, постоянный представитель Германии при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека СЕ Габриелла Баттани-Драгони подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европы. Таким образом, ФРГ выделит Украине 1 млн евро.