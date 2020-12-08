Степанов о локдауне: это не будет 2 января

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Кабинет министров Украины завтра сообщит точную дату введения жесткого карантина, но, вероятно, это будет не 2 января. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы завтра финализируем этот документ (комплекс мероприятий во время карантина - ред.) и во время заседания правительства сообщим (о нем - ред.). Сейчас идут последние консультации с моими коллегами, ведь вы знаете, что Министерство здравоохранения разрабатывает и отправляет другим коллегам (документ - ред.), а они уже визируют или вносят изменения в него. Я бы хотел увидеть финализированный документ и затем мы уже сразу всем расскажем. Могу точно сказать, что будет работать транспорт.

И я думаю, что это будет не 2 января. И еще раз подчеркиваю: если мы говорим о конечных ограничениях, которые будут действовать, то для меня важно, чтобы они были действенными. Поэтому, важно иметь реальный локдаун, а не полубутафорный", - сообщил министр.

Степанов также заявил, что для Минздрава необходимо объяснить людям важность введения жесткого карантина с максимальными ограничениями.

"В конце января у нас (в Украине - ред.) начинается сезонный рост количества больных гриппом. И мы должны подойти к этому пиковому росту с наименьшим количеством больных COVID-19. Потому что это дополнительные серьезные загрузки нашей медицинской системы. Мы готовимся к этим вещам и финальная версия об ограничениях будет уже завтра. Мы ее представим", - заявил министр.

Вместе с тем министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что строгие карантинные ограничения в новогодние праздники - меньше ударят по экономике страны, чем их введения в декабре.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, Президент Владимир Зеленский сообщил, что введения жестких карантинных ограничений избежать будет сложно, но будет ли локдаун введен в январе - еще неизвестно.

Добавим, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что усиленный карантин могут ввести в начале января 2021 года. Но дату объявят 9 декабря.