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Перед председательством в ОБСЕ: Украина обсудила со Швецией Донбасс, "красные линии" и НАТО

Перед председательством в ОБСЕ: Украина обсудила со Швецией Донбасс, "красные линии" и НАТО

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом. Говорили о Донбассе, "красных линиях" и НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как сообщили в СНБО, накануне председательства Швеции в ОБСЕ 1 января 2021 года стороны обсудили ситуацию по безопасности, в частности, на Востоке Украины.

В частности относительно "Минских договоренностей" Секретарь Совета заявил, что позиция Украины остается неизменной: РФ должна вывести войска из временно оккупированных территорий и вернуть Украине контроль за украинской-российской границей, отметили в пресс-службе.

По словам Данилова, компромиссы в переговорном процессе возможны, но не в ущерб нашим национальным интересам. Украинская сторона, сказал он, "никогда не перейдет "красные линии".

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"Мы вместе с международными партнерами стремимся совместными усилиями прекратить войну", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО Украины обратил внимание на появление на севере нашей страны еще одной ячейки напряжения из-за послевыборной ситуации в Беларуси.

"... Данилов выразил Швеции благодарность за последовательную позицию по поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также за предоставленную всестороннюю помощь и постоянную поддержку нашего государства в его борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета", - говорится в сообщении.

Секретарь Совета акцентировал, что Украина последовательно прилагает усилия к выполнению критериев, которым должны отвечать государства-кандидаты на вступление в Европейский Союз и НАТО отвечает приоритетам недавно принятой Главой государства Стратегии национальной безопасности Украины, добавили в СНБО.

"Мы хотим войти в европейское сообщество и жить в цивилизованном мире", - сказал он.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Донбасс, Украина, Швеция
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